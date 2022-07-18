شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مدة غياب عصام صبحى عن الإسماعيلى بسبب شد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عصام صبحي، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للأشعة بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية حسب التشخيص المبدئى، وذلك على هامش مباراة فريقه أمام فيوتشر والتى شهدت فوز الدراويش بهدفين مقابل هدف فى اللحظات الأخيرة.

ولم يستطع صبحي استكمال المباراة فى أعقاب تلك الإصابة والتى على إثرها تم استبداله ليشارك محمد عادل بدلاً منه قبل نهاية اللقاء بأقل من 10 دقائق.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة مدة غياب اللاعب عن صفوف الفريق وطبيعة البرنامج العلاجي الذي سيخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للدراويش بقيادة مجدي باز.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة بيراميدز مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 26 بمسابقة الدوري العام.