شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ومروان حمدى فى صدارة هدافى الدورى الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدور صراع ساخن بين أحمد السيد زيزو نجم الزمالك ومروان حمدى نجم سموحة على صدارة هدافى بطولة الدوري المصرى قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجيبشان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مروان حمدى "سموحة" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.