الامارات | وجهة صادمة.. رونالدو في طريقه إلى غريم ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة صادمة.. رونالدو في طريقه إلى غريم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بات في طريقه إلى صفوف أتلتيكو مدريد الغريم التقليدي والجار اللدود لناديه السابق ريال مدريد الذي بنى أسطورته الحقيقية.

ويصر رونالدو على الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف رغبة منه في اللعب بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد خصوصاً أن "الشياطين الحمر" لن يشارك في المسابقة القارية المهمة لكونه حل في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن رونالدو نجح في إقناع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بضمه إلى أتليتكو مدريد في وقت يسارع النادي الزمن لعقد الصفقة التي لن تتم ما لم يبيع لاعبين أولا ليتم السماح له بذلك.

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