ليس ريال مدريد أو برشلونة.. كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، اقترب من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، بعدما أقنع الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي بالتعاقد معه.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن صحيفة "آس" الإسبانية، بأن رونالدو على وشك العودة إلى إسبانيا، ولكن هذه المرة عن طريق بوابة نادي أتلتيكو مدريد، بعدما نجح "الدون" في إقناع سيميوني مدرب أتلتيكو بالانضمام إلى فريقه.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن هناك العديد من الأندية التي رفضت التعاقد مع رونالدو على رأسها تشيلسي الإنجليزي، بناءً على قرار مدربه توماس توخيل، الذي يرى أن النجم البرتغالي لا يُناسب خطته.

ويرغب رونالدو في الرحيل عن مانشستر يونايتد للمشاركة مع فريق يُنافس في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، وذكرت التقارير العالمية أن الدون عرض نفسه على عمالقة أوروبا مثل باريس سان جيرمان وكذلك بايرن ميونخ، وقوبل طلبه بالرفض.