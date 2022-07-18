شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فراعنة اليد فى طريق حصد النجمة الأفريقية الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد لحصد النجمة الأفريقية الثامنة فى تاريخه من خلال حصد لقب نسخة 2022 فى المواجهة الهامة التى تجمعه الليلة مع الرأس الأخضر فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية، المقامة على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى التاسعة مساءا.

وجاء مشوار فراعنة اليد حتى الوصول لنهائى البطولة كالتالى:

الفوز على الكاميرون 40/17 فى دور المجموعات .

الفوز على المغرب 36/21 فى دور المجموعات .

الفوز على الجزائر 34/19 فى ربع النهائى .

الفوز على تونس 29/27 فى نصف النهائى .

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب اليد، بقيادة المدير الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب ومنهم على زين وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ومحمد سند ويحيى خالد وحسن وليد قداح.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

ويضم باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.