شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الخطيب وحسام غالى مع لاعبى الأهلى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق اليوم، الاثنين، لتحفيزهم ودعمهم قبل نهائي كأس مصر أمام الزمالك الخميس المقبل.

وينوي الخطيب وغالى التحدث مع لاعبي الأهلي من أجل تأكيد ثقة مجلس الإدارة فيهم ودعمهم من أجل تجاوز خسارة الفريق من بيراميدز، السبت، بثنائية نظيفة فى الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

ويرغب رئيس الأهلي وعضو المجلس في دعم لاعبي الفريق بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز والتأكيد لهم على أنهم الأفضل فى مصر ومازالوا قادرين على الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك بعدما حصل على راحة 24 ساعة عقب الخسارة من بيراميدز.

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً بدءاً من غد، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة وأستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة لمزيد من التركيز والهدوء في المعسكر والابتعاد عن أية ضغوطات خارجية.