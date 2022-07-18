شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تقريرا مفصلا عن منتخب مصر آخر 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الحصول على تقارير عن اللاعبين الدوليين فى آخر 3 سنوات، والحصول على مباريات الفراعنة في السنوات الثلاث لمشاهدتها.

وحدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، غدا الثلاثاء موعداً مبدئياً لوصوله القاهرة لتولى مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وحرص روي فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026 ، ونشر المدير الفني البرتغالي فيتوريا مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلا، "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة"إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر".

واختتم فيتوريا تصريحاته، "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".