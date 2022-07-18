شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجس نبض عبد الله السعيد لضمه فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عبد الله السعيد، نجم وسط فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حسابات نادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروى المقبل، خاصة أن الزمالك يحتاج للاعب صاحب خبرات ومهارة مثل السعيد لتدعيم منطقة وسط الملعب.

ويجس مسئولو الزمالك نبض عبد الله السعيد لمعرفة مدى ترحيبه بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء مع بداية الموسم المقبل، خاصة أن عقد اللاعب مع بيراميدز مازال ممتدًا للموسم المقبل، الأمر الذى يجعل حسم الصفقة أمرا ليس بالسهل، خاصة أن عبد الله السعيد من القوام الاساسي لبيراميدز وسيكون من الصعب التفريط فى خدماته.

ويسعي مسئولو الزمالك لمعرفة مدي رغبة عبد الله السعيد في الانتقال لصفوف الزمالك وختام مشواره الكروى مع القلعة البيضاء، قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه لحسم الصفقة.

في سياق متصل، تتجه النية لدى مسئولي نادى الزمالك لصرف النظر عن الدخول في مفاوضات مع إدارة نادى بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لضخامة المقابل المادى الذى سيطلبه لحسم الصفقة، فضلاً عن راتب اللاعب الكبير الذى سيحصل عليه.

وكان رمضان صبحي أحد أبرز المرشحين لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقى عن صفوف الزمالك، حيث ينتهى تعاقد اللاعب المغربي بنهاية الموسم الجارى، ويرغب في خوض تجربة جديدة بالدوري التركي أو القطري، الأمر الذي دفع مسئولي الزمالك للبحث عن بديل كفء.