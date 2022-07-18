أحمد مجدى يحصل على رخصة التدريب الويفا B من الاتحاد الويلزى

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد مجدى، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على رخصة التدريب من الويفا B من الاتحاد الويلزى لكرة القدم بعد اجتيازه الاختبارات الخاصة بالرخصة التدربية الشهر الماضى، والتى تسمح له بالعمل فى التدريب بالدوريات الأوروبية، ويترقب فى الفترة المقبلة وصول الشهادة الخاصة به لرغبته فى الالتحاق بدورة جديدة للحصول على الرخصة A.

وكان أحمد مجدى لاعبا مميزا وأصبح مدربا واعدا ومحللا جيد و كانت تنتظره مسيرة مميزة في عالم كرة القدم لولا الإصابات اللعينة التي حرمته من التمسك بحلمه، ورغم تمثيله للعديد من الأندية المصرية لكن شمسه مع الكرة غربت قبل أوانها، فلم يطق الابتعاد عنها، وبالفعل اقتحمها مدربا يملك مقومات التميز، ومحللا يستمع له الجميع حينما يتحدث.

أحمد مجدي لعب للقطبين، فرغم الصخب والأضواء الذى يلاحق اللاعب الذى يلعب في الأهلي والزمالك، لكن دائما ما يسقط من ذاكرة الجمهور فى الناديين، والأمر مختلف مع أحمد مجدي الذي كسب احترام الجماهير هنا وهناك، رغم اعترافه بانتمائه الدائم للنادي الأبيض.

مجدي قضى 8 سنوات في ناشئين الأهلي منذ كان عمره 11 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول مع جوزيه، كما قضى رحلة احترافية في اليونان في الفترة من 2006 وحتى 2008 وعاد منها لتمثيل الزمالك، وقضى فيه أفضل فتراته، قبل أن يمر بجولة على أندية المصري ودجلة والأسيوطي والنجوم.