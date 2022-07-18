شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والرأس الأخضر فى نهائى أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مهمة الليلة أمام الرأس الأخضر فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية 2022 المقامة على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر فى نهائي كرة اليد تقام مباراة مصر والرأس الأخضر فى التاسعة مساءً، ويتم نقلها على الهواء مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس .

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب اليد، بقيادة المدير الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب ومنهم على زين وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ومحمد سند ويحيى خالد وحسن وليد قداح.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.