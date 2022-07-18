شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن يخضع للفحص الطبى فى الإسماعيلى بسبب مفصل القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد أيمن لاعب الاسماعيلى لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة بيراميدز، المقرر لها السادسة والنصف مساء الأحد 24 يوليو الجارى باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، برئاسة الدكتور مجدي باز، منح لاعبه الشاب أحمد أيمن راحة سلبية بعد تعرضه للإصابة بالتهاب فى مفصل القدم، قبل ملاقاة فيوتشر فى الدوري العام.

ويستعيد الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، جهود محمد فوزى حارس المرمى فى مباراة بيراميدز بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد فوزى عن الظهور فى تشكيلة الإسماعيلى فى مباراة فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري التى أقيمت مساء السبت باستاد الأهلى والسلام نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحه، خاصة أنه كان يحمل بطاقتين من قبل خلال مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش (الدور الأول).

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27 .