شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يضع المقاولون فى دائرة الخطر بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق المقاولون العرب دائرة الخطر فى قاع جدول مسابقة الدوري العام، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي بالأمس أمام سيراميكا بهدف نظيف، فى مباراة الجولة 25 بالدوري العام.

سيراميكا يهزم المقاولونوتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام سيراميكا، ويتبقى لذئاب الجبل 10 مباريات بالمسابقة المحلية، في حال الفوز بها جميعاً يصل للنقطة 50، إلا أن هذه النقطة غير كفاية لذئاب الجبل للبقاء في الدوري العام. سيراميكا يهزم المقاولونوتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام سيراميكا، ويتبقى لذئاب الجبل 10 مباريات بالمسابقة المحلية، في حال الفوز بها جميعاً يصل للنقطة 50، إلا أن هذه النقطة غير كفاية لذئاب الجبل للبقاء في الدوري العام.

ويحتاج المقاولون العرب لتعثر واحد من ثلاثة فرق تسبقه فى الجدول وهى غزل المحلة والجونة والإسماعيلي فى مباراتين على الأقل ليضمن البقاء في الدوري مع فوزه بجميع المباريات المتبقية.

ففى حالة فوز أى فريق من الفرق الثلاثة التى تعلو المقاولون فى ترتيب الدوري بمبارياته المتبقية سيرتفع رصيده إلى 53 نقطة، ما يعنى هبوط المقاولون مع المقاصة وإيسترن كومباني إلى القسم الثاني.



ترتيب المقاولون العرب بالدورى بعد الخسارة أمام سيراميكا ترتيب المقاولون العرب بالدورى بعد الخسارة أمام سيراميكا

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.