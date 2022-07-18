شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس خلع الملابس.. عندما تحولت غرفة ملابس الأهلى لفرح عام 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمت الفرح غرفة ملابس الأهلى عقب التتويج بالنجمة الثامنة عام 2013 بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا في القاهرة بهدفين نظيفين وكان الأهلى متعادلا فى لقاء الذهاب بهدف لمثله بجنوب أفريقيا .

وقام لاعبو الأهلى وقتها بالإحتفال داخل غرفة خلع الملابس بطريقة هستيرية على رأسهم رامى ربيعة والسيد حمدى وسعد سمير وغيرهم من نجوم الفريق الذين نجحوا في رسم بسمة على شفاه جماهير النادى الأحمر .

وفشل الأهلى في الحصول على أي بطولة أفريقية لمدة كبيرة بالرغم من صعوده لنهائى البطولة لمدة مرتين حتى جاء موسيمانى وحقق البطولتين التاسعة والعاشرة والصعود للثالثة خلال الثلاثة مواسم الماضية .