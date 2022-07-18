شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل ختام الجولة الـ25 للمسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، والتى بدأت السبت بإقامة ثلاثة لقاءات، جمعت غزل المحلة مع الزمالك وفيوتشر مع الإسماعيلى والأهلى مع بيراميدز، وأقيمت أمس الاحد ثلاثة لقاءات أخرى ضمن منافسات هذه الجولة على أن تختتم مبارياتها اليوم الاثنين.

وتقام اليوم 3 مباريات قوية فى ختام منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ويلتقى مصر المقاصة مع إنبى، وفاركو مع إيسترن كومبانى فى السادسة والنصف مساءً، والاتحاد السكندرى مع المصرى البورسعيدى فى التاسعة مساء.

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25مباراة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.