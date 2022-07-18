شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والإمارات فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب السلة منافساته اليوم فى الجولة الرابعة من الدور التمهيدى للبطولة العربية التى تقام بمصر وتستمر حتى 21 يوليو الجارى، حيث يلتقى مع الإمارات.

موعد مباراة مصر والإمارات

تقام مباراة مصر أمام الإمارات فى السابعة مساءً بالبطولة التى تقام بنادى الزهور، وبمشاركة 6 دول.

نتائج منتخب السلة في الجولات السابقة

منتخب شباب السلة فاز فى مواجهتين من أصل المواجهات الثلاث التى خاضها أمام السعودية والجزائر، وتغلب على الكويت .

الدول المشاركة فى البطولة العربية

يشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت، والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

قائمة منتخب السلة

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ، علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين.