رسميا سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي

ويستعد سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري الأحد الموافق 17 يوليو.

وساهم القرموطي في تأهله فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر 2022 بالتفوق على فيوتشر ثم طلائع الجيش قبل مواجهة سموحة في ربع النهائي.

محمد يوسف

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