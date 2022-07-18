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رسميا سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع القرموطي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده مع أحمد محمد محمود الشهير بـ "القرموطي".

 

ويأتي التعاقد لتلبية رغبة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، بالتعاقد مع اللاعب وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.

 

وساهم القرموطي في تأهله فريقه إلى ربع نهائي كأس مصر 2022 بالتفوق على فيوتشر ثم طلائع الجيش قبل مواجهة سموحة في ربع النهائي.

 

واحتل منتخب السويس المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة في مجموعة القاهرة.

 

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 29 نقطة في جدول ترتيب الدوري عقب مرور 24 جولة.

 

ويستعد سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري الأحد الموافق 17 يوليو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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