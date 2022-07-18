شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة الشناوى.. جلسة خاصة بين لاعبى الأهلى قبل بدء الاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق لاعبو الأهلي الكبار على عقد جلسة مع باقي زملائهم بالفريق قبل مران اليوم، الاثنين، للتحفيز والشد من أزر بعضهم قبل نهائى كأس مصر أمام الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين لاعبي الأهلي الكبار لتجاوز خسارة الفريق من بيراميدز أمس الأول، السبت، بثنائية نظيفة فى الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

واستقر اللاعبون الكبار بالفريق، وفى مقدمتهم محمد الشناوي ووليد سليمان ورامي ربيعة على عقد جلسة خاصة مع باقى اللاعبين لتحفيزهم ودعمهم من أجل الفوز على الزمالك فى نهائي كأس مصر.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك بعدما حصل على راحة 24 ساعة عقب الخسارة من بيراميدز.