شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف مكافآت الفوز للاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، مكافآت الفوز على سموحة وفيوتشر للاعبين لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات بداية من مواجهة بيراميدز المقبلة، ولاقى هذا التوجه تقديرا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل وحسنى عبد ربه مدير الكرة وكذلك اللاعبين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز مساء 24 يوليو الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، ويسعي لمواصلة مسيرة انتصاراته الأخيرة للابتعاد عن منطقة لا تليق باسم القلعة الصفراء التى تعد القطب الثالث للكرة المصرية.

وحقق الإسماعيلى فوزاً بهدف دون رد على سموحة في الجولة الـ 24 للمسابقة ثم حقق الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة 25 للدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27.