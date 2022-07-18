شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكشف حقيقة تفعيل بند شراء محمد صبحى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى فاركو أن ناديه لم يفعل بند شراء محمد صبحى حارسه المعار من الزمالك حتى الآن، انتظاراً للتوقيت المناسب، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ننتظر الوقت المناسب لإعلان شراء محمد صبحى نهائياً من الزمالك.. دفعنا 5 ملايين جنيه لاستعارة اللاعب مع وضع بند لشرائه مقابل 20 مليونا، وبالتالى سيكون ثمنه 25 مليون جنيه بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم".

وأضاف المصدر، "عندما نفعل بند شراء محمد صبحى من الزمالك لن نوافق على بيعه بأقل من 25 مليون جنيه التى دفعناها لشرائه، وبالطبع سنطلب مبلغاً أكبر من ذلك لتحقيق الاستفادة المنتظرة من الحارس".

ونجح نادى فاركو فى الحفاظ على لقب أقوى دفاع فى بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد مرور 24 جولة من المسابقة، فى أول ظهور له بالدورى، بعدما سكنت شباكه 16 هدفا فقط حتى الآن متفوقًا على القطبين الأهلي والزمالك، حيث استقبلت شباك المارد الأحمر 18 هدفا بينما اهتزت الشباك البيضاء 25 هدفا.

ويعود الفضل للصفقات المميزة التى أبرمها بداية الموسم، خاصة فى الخطوط الخلفية، بالتعاقد مع محمد صبحي الذى واصل تألقه هذا الموسم، وشارك أيضًا من بوابة فاركو مع المنتخب الوطني المصري بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة خلال مباراة ثمن النهائي أمام المغرب، وحصد الميدالية الفضية بالكان.

ويتكون خط الدفاع من عناصر مميزة منهم رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكرى، عزمي جومه وجيرفرسون، والذين تم التعاقد معهم بداية الموسم، بالإضافة إلى العناصر التى ساهمت فى صعود الفريق مثل أحمد عوض وجابر كامل.

ويسعى فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا لتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.