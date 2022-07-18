شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانا خفيفا اليوم استعدادا لمواجهة عمان فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب «مواليد 2003» مرانا خفيفا اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة عمان بكأس العرب المقامة فى المملكة العربية السعودية، وتقام منافساتها فى الفترة من 20 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس المقبل.

ونشرت الصحفة الرسمية للاتحاد العربى لكرة القدم صورا للحظة وصول بعثة منتخب مصر، إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، والاستقبال من اللجنة المنظمة بالورود.

وتضم القائمة التي أعلن عنها محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب 23 لاعبا وهم كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، محمد عادل أمين.

خط الدفاع: عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، أحمد رفاعي، إياد العسقلاني، مؤمن محمود، محمود بسيوني، رأفت خليل.

خط الوسط: خالد عوض، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد رشدي، عبد اللطيف أبو قورة، عمر الساعي.

خط الهجوم: يوسف حسن، أحمد نادر حواش، محمود أحمد مرسي، صلاح باشا.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب القائمة النهائية عقب نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها المنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الرابعة بكأس العرب، والتي تضم معه منتخبي عمان والصومال.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، ماجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.