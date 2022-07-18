شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس بنود عقد بيع مصطفى محمد لتجهيز شكوى ضد جالاتا سراى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، المحامى الخاص بالقلعة البيضاء بدراسة كافة بنود عقد بيع مصطفي محمد لفريق جالاتا سراي التركي، تمهيدًا لتقديم شكوى ضد النادى التركي بسبب عدم الالتزام بتلك البنود والإخلال بها.

ويتمسك مسئولو الزمالك بالحصول على حق النادى فى صفقة تفعيل بند بيع مصطفي محمد لجالاتا سراي التركي، وكلف مسئولو النادي المحامي بدراسة كافة بنود العقد وتجهيز شكوى لتقديمها ضد النادي التركي.

من جانبه، قال أمير مرتضي، المشرف العام على الكرة بالزمالك، إن جالاتا سراي أرسل قيمة صفقة مصطفى محمد منقوصة مبلغ 200 ألف دولار من إجمالى مقابل تفعيل بند الشراء البالغ وقيمته 4 ملايين دولار، كما أن النادى لم يلتزم بإرسال مقابل الصفقة فى الموعد المحدد، لأن النادي التركي أرسل المبلغ منقوصاً بما يخالف العقد، وبالتالي فنادى الزمالك لم يتسلم قيمة انتقال الصفقة فى المهلة المنصوص عليها بالعقد، وبالتالي يحق للزمالك المطالبة بدفع 500 ألف دولار كغرامة تأخير وفقاً للعقد المبرم.

واختتم المشرف على الكرة بأنه يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حقوق النادي الأبيض مؤكدا عدم التهاون فى أى أمور خاصة بحقوق الزمالك لدى أى أشخاص أو جهات.