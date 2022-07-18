شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز لـ نجوم الأهلى: "معلش استحملونى.. لازم نزود التدريبات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل حوار سواريز مع لاعبى الأهلى عقب الهزيمة من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سواريز منح لاعبى الأهلى راحة 24 ساعة فقط لأول مرة منذ توليه المسئولية، وقالهم معلش استحملونى أنا عايز أعرفكم بأقصى سرعة، وده مش هيحصل غير بالتدريبات كل يوم، وعشان كدا لا أمنحكم إجازات".

وأضاف شوبير، "سواريز يسابق الزمن لكى يعرف لاعبى الأهلى ويصل للتشكيلة المناسبة ويحقق طموحات جماهير النادى، وعشان كدا مباراة القمة صعبة عليه، خاصة أن منافسه فيريرا حافظ فريقه وحافظ الأهلى وخاض مباريات قمة وعارف الأجواء".

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.