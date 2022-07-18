الامارات | رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع البولندي ليفاندوفسكي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع البولندي ليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رسميا عن تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي /33 عاما/ نجم بايرن ميونخ الألماني.

وكان برشلونة أعلن أمس الأول السبت عن توصله لاتفاق مبدئي مع بايرن بشأن الصفقة بشرط اجتياز اللاعب الفحص الطبي قبل توقيع العقود الرسمية.

ولحق ليفاندوفسكي بفريق برشلونة إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوص الطبية وتوقيع العقود قبل المشاركة مع الفريق في مسابقة كأس الأبطال الدولية الودية التي يخوضها برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبعد بداية متميزة لمسيرته الكروية في بولندا ، انتقل ليفاندوفسكي إلى بوروسيا دورتموند في 2010 ، وفاز مع الفريق بلقب الدوري الألماني في 2011 و2012 وبلقب كأس ألمانيا في 2012 ثم بالسوبر الألماني في 2013 ، وحل مع الفريق في المركز الثاني بدوري أبطال أوروبا في موسم 2012 / 2013 .

وبعد تألقه في صفوف دورتموند ، كانت الخطوة التالية للاعب هي الانتقال إلى بايرن في 2014 ليفوز مع الفريق البافاري بالعديد من الألقاب والجوائز على المستويين الجماعي والفردي.

وتوج ليفاندوفسكي مع بايرن بلقب الدوري الألماني في 8 مواسم متتالية من 2015 إلى 2022 وبلقب كأس ألمانيا 3 مرات إضافة للفوز بلقب السوبر الألماني 5 مرات ولقب واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وترك ليفاندوفسكي مع بايرن العديد من البصمات في ظل تميزه بغزارة الأهداف محليا وأوروبيا ما ساعده على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في نسختي 2020 و2021 .

ولم يكشف أي من الناديين عن تفاصيل التعاقد ، ولكن بعض التقارير في أوروبا أشارت إلى أن قيمة المقابل المالي للصفقة بلغت 50 مليون يورو.

وكان من المقرر انتهاء عقد اللاعب مع بايرن في نهاية الموسم المقبل ، ولكن اللاعب أبدى رغبته في الرحيل إلى برشلونة هذا الصيف. ورفض بايرن أكثر من عرض قدمه برشلونة قبل أن يوافق أخيرا على انتقال اللاعب.

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