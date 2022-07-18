الامارات | المغربي زياش قد يكرر سيناريو صلاح.. اقترب من غريم تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن المغربي زياش قد يكرر سيناريو صلاح.. اقترب من غريم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إيطالية أن النجم الدولي المغربي حكيم زياش قد يستمر في الدوري الإنجليزي بعدما كان قد تلقى عرضاً من ميلان للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة "توتو ميركاتو" أن نادي مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات للتعاقد مع المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن زياش اقترب من الرحيل عن تشيلسي هذا الصيف، وسط تقارير عديدة ربطته بالانضمام إلى ميلان هذا الصيف.

وأضافت: "مانشستر يونايتد دخل بقوة في صفقة التعاقد مع زياش، بأمر من إريك تين هاج، المدير الفني الجديد للفريق".

وتابعت: "المدرب الهولندي يعرف زياش جيدا منذ فترته في أياكس، ويأمل تعزيز خط الوسط الهجومي لمانشستر بلاعب بمثل خصائص حكيم، لكنه سيواجه منافسة قوية من ميلان لضم النجم المغربي".

وأشارت تقارير في إنجلترا إلى أن زياش خرج من حسابات المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، خاصة مع التعاقد مع رحيم سترلينج من مانشستر سيتي.

وفي حال انضمام زياش إلى مانشستر يونايتد قد يتجرع تشيلسي صدمة جديدة تكراراً لانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى ليفربول ليصنع مسيرة رائعة مع "الريدز" بينما لم يحصل زياش على فرصته كاملة مع تشيلسي ويعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد فرصة جيدة للرد على "البلوز".

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