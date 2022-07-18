ما هو سعر وطريقة حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد عشاق الكرة العربية لمشاهدة مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي.



وكان الزمالك نجح في الوصول إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على أسوان 2-1، بينما تأهل المارد الأحمر بعد الفوز على بتروجت 2-0.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة المنتظرة يوم الخميس المقبل 21 يوليو/ تموز الحالي، التي ستكون بحضور جماهيري محدود وهو 5 آلاف مشجع، بواقع 2500 مشجع لكل فريق.

ويخوض البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك اللقاء بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في الجولة 25 من الدوري المصري، بينما على الجانب الآخر تلقى الأهلي بقيادة مواطنه ريكاردو سواريس الهزيمة من بيراميدز في الجولة ذاتها بالنتيجة ذاتها.

وكان فيريرا توج بلقب كأس مصر من قبل مع أبناء ميت عقبة في ولايته الأولى مع الفريق عام 2015، أما ريكاردو سواريس فيبحث عن أول ألقابه مع الشياطين الحمر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس الموافق 21 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

يمكن شراء تذاكر المباراة النهائية من خلال موقع تذكرتي، لكن يجب أن يكون لديك حساب على الموقع.

قررت رابطة الأندية المصرية طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بسعر موحد هو 100 جنيه للتذكرة.