هل يستحق جائزة بوشكاش؟.. هدف عالمي في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

سجل شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا هدفاً عالمياً ضد المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف شادي حسين من قذيفة أطلقها من منتصف الملعب عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلاً تقدم حارس المقاولون حسن محمود شاهين عن مرماه.

وقاد حسين فريقه سيراميكا كليوباترا للفوز المقاولون العرب على بهدف دون رد.

ورفع شادي حسين عدد أهدافه في بطولة الدوري المصري هذا الموسم إلى 8 أهداف، بالتساوي مع أشرف بن شرقي ومصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد رفعت وخالد قمر ومحمد مجدي "أفشة".

ولقي الهدف إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ طالب البعض بمنحه جائزة بوشكاش وهي جائزة يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كل عام لصاحب أفضل هدف خلال العام.

وبهذا الفوز، يرفع فريق سيراميكا رصيده من النقاط إلى 32 نقطة، محتلاً المركز الثامن، في حين يتواجد المقاولون العرب في المركز السادس عشر بـ 20 نقطة.