الليلة.. مصر تواجه الرأس الأخضر في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الرأس الأخضر، في التاسعة مساء اليوم الإثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويعتمد المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني روبرتو باروندو جارسيا، على اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب، ومنهم على زين وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ومحمد سند ويحيى خالد وحسن وليد قداح.

وكانت منتخب مصر قد نجح في بلوغ نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منتخب تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة.

ويسعى لاعبو المنتخب إلى إسعاد الجماهير المصرية بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

ويبحث منتخب مصر عن اللقب الثامن في تاريخه، والثاني على التوالي، حيث حصد البطولة في نسختها الأخيرة على حساب تونس، بينما يسعى كاب فيردي لاستمرار تحقيق المفاجآت وخطف اللقب من الفراعنة.

على الجانب الآخر، حقق منتخب الرأس الأخضر التاريخ بعدما صعد للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، عقب إقصاء منتخب المغرب في نصف النهائي بنتيجة 23-18، في مباراة نصف النهائي.

ويتواجد منتخب الرأس الأخضر في المباراة النهائية ليكسر هيمنة منتخبات شمال إفريقيا على اللقاء، بعد 30 عامًا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد عبر قنوات "أون تايم سبورتس".