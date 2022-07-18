شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأخير فى الجولة 25 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى بدأت السبت بإقامة ثلاثة لقاءات، جمعت غزل المحلة مع الزمالك وفيوتشر مع الإسماعيلى والأهلى مع بيراميدز، وأقيمت أمس، الأحد، ثلاثة لقاءات أخرى ضمن منافسات هذه الجولة على أن تختتم مبارياتها اليوم الاثنين.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري

الاثنين

مصر المقاصة & إنبى..6.30 مساء على استاد الكلية الحربية

فاركو & إيسترن كومبانى..6.30 مساء على استاد الإسكندرية

الاتحاد السكندري & المصرى البورسعيدى..9 مساء على استاد برج العرب

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.