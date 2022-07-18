محمد إبراهيم يحذر فراعنة اليد من الرأس الأخضر ويؤكد: "حظوظنا أعلى"

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القاهرة - سامية سيد - حذر محمد إبراهيم، لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد، لاعبي الفراعنة من الاستهانة بمنتخب الرأس الأخضر فى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا لكرة اليد المقامة فى مصر، والتى تجمع المنتخبين مساء اليوم.

وقال محمد إبراهيم، فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "أهنئ المنتخب وأسرة كرة اليد بوصولنا لنهائي أمم أفريقيا وكأس العالم، وهذا إنجاز تاريخى أن منتخبات مصر وإسبانيا وألمانيا فقط التى لم تغب عن كأس العالم، وكفتنا أرجح فى مواجهة الرأس الأخضر".

وأضاف إبراهيم، "البطولة على أرضنا ومنتخبنا له اسم وتاريخ، واللقاء إذا سار بشكل طبيعي سيكون الفوز لمنتخب مصر، وأطالب اللاعبين بالتركيز وأن يبتعدوا عن السوشيال ميديا والإعلام، وأعلم أن الجميع على قدر المسؤولية، ومنتخب كاب فيردى ليس من المنتخبات الضعيفة، ولديه دوافع كبيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق".

وتابع، "تحدثت مع لاعبي المنتخب بالأمس وهم فى كامل تركيزهم وعلى قدر المسؤولية، في دورة البحر المتوسط كنا قريبين جداً من الفوز لولا إهدار بعض الفرص السهلة والانفرادات، ومباراة تونس كانت المباراة تسير أيضاً لصالحنا ولكن النقص العددي صعب علينا المباراة، وأتحفظ فقط على أن المدرب كان يتجه إلى سياسة التدوير ولكن في مباراة تونس لم يتبع نفس الأمر".

وعن التشكيل الأمثل للمنتخب الوطني قال محمد ابراهيم، "سند، يحيى خالد، علي زين، بكار، هاشم أو المصري، ونزول قدام والأحمر وسيسة مع أحداث اللقاء".