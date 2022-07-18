اخبار الرياضه

استقبال بالورود.. بعثة منتخب الشباب تصل السعودية للمشاركة فى البطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالورود.. بعثة منتخب الشباب تصل للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصحفة الرسمية للاتحاد العربى لكرة القدم صورا للحظة وصول بعثة منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عاما، بقيادة اللواء حلمى مشهور، إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، والاستقبال من اللجنة المنظمة بالورود.

وكانت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 غادرت فى الثالثة فجراليوم إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والتى تقام بالسعودية فى الفترة من 20 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس المقبل.

 

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الشباب فى المجموعة الرابعة بكأس العرب التى تضم معه عمان والصومال.

 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، محمود جابر مديراً فنياً وكرم مرسي مدرباً عاماً وحمدي حمدان مدرباً وإيهاب جلال مدرباً لحراس المرمي وهاجد هاني طبيب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.

 

وفي كلمته للاعبين قبل السفر، أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل لمنتخب مصر مواليد 2003 ، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما طالب اللاعبين بتحقيق لقب بطولة كأس العرب ووعدهم بمكافآت في حالة التتويج بالبطولة المرتقبة.

 

Capture
 
FX70CTZXEAIFQfJ

 

 

 

 

FX70BaUWIAICXEj

 

 

 

 

FX70A22WYAEguMR

 

 

 

 

FX70AS7X0AEEjFP

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا