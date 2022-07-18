شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال بالورود.. بعثة منتخب الشباب تصل السعودية للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصحفة الرسمية للاتحاد العربى لكرة القدم صورا للحظة وصول بعثة منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عاما، بقيادة اللواء حلمى مشهور، إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، والاستقبال من اللجنة المنظمة بالورود.

وكانت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 غادرت فى الثالثة فجراليوم إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، والتى تقام بالسعودية فى الفترة من 20 يوليو الجارى وحتى 5 أغسطس المقبل.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الشباب فى المجموعة الرابعة بكأس العرب التى تضم معه عمان والصومال.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، محمود جابر مديراً فنياً وكرم مرسي مدرباً عاماً وحمدي حمدان مدرباً وإيهاب جلال مدرباً لحراس المرمي وهاجد هاني طبيب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.

وفي كلمته للاعبين قبل السفر، أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل لمنتخب مصر مواليد 2003 ، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما طالب اللاعبين بتحقيق لقب بطولة كأس العرب ووعدهم بمكافآت في حالة التتويج بالبطولة المرتقبة.



