شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصحيح مسار تنتظر نجوم الأهلى قبل مران اليوم استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة ساخنة مع لاعبيه قبل بداية مران اليوم، للحديث عن أخطاء اللاعبين فى مواجهة بيراميدز التى خسرها الفريق بثنائية دون رد فى الدوري، ومن المقرر أن يواجه سواريز لاعبى فريقه بأخطائهم خلال المباراة، محذراً من تكرارها مرة أخرى فى ظل استعدادات الفريق لمباراة مصيرية أمام الزمالك.

وطلب البرتغالى ريكاردو سواريز من أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلى، تقريراً مفصلاً عن تطورات تأهيل اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، للوقوف على العناصر المتاحة للمشاركة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

واستغل الجهاز الفني للأهلى الراحة التى حصل عليها فريق الكرة لمدة 24 ساعة عقب خسارة مباراة بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري، فى استكشاف فريق الزمالك ومشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته في نهائي كأس مصر.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفا للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر عن الأهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.