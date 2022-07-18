شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يبحث عن التتويج بلقب كأس مصر قبل الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن التتويج ببطولة مع الفارس الأبيض قبل الرحيل الرسمي عن القلعة البيضاء، حيث قرر اللاعب الرحيل وعدم تجديد تعاقده لخوض تجربة جديدة.

ويأمل أشرف بن شرقي في تتويج الزمالك بلقب كأس مصر علي حساب الأهلي في المباراة التي ستجمعهما مساء يوم الخميس المقبل، لتصبح خير ختام لمسيرته مع الفريق الأبيض ويودع بعدها جماهيره ليرحل.

واتفق أشرف بن شرقي مع مسئولي الزمالك على الرحيل، قبل نهاية الموسم الكروى، حتى يتمكن من الانضمام لفريقه الجديد، وهو ما وافق عليه مسئولي الزمالك احترامًا لرغبة اللاعب وتقديرًا لما اعطاه للزمالك علي مدار فترة تعاقده.

ومن المتوقع أن يرحل أشرف بن شرقي عن صفوف الزمالك عقب مواجهة الأهلي في بطولة كأس مصر، من أجل الانضمام لصفوف فريقه الجديد، وبدء فترة الاعداد للموسم الكروى المقبل مع فريقه.