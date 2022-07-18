شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى بطولة العالم لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه إيهاب عبد الرحمن لاعب رمى الرمح، بمنتخب ألعاب القوى إلى أمريكا للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام في الفترة من 15 إلى 25 يوليو الجارى.

ويٌعد إيهاب عبد الرحمن ممثل منتخب مصر لألعاب القوى الوحيد في البطولة، بعد الإصابات التي لحقت بلاعبى المنتخب، و كذلك عدم حصول البعض على التأشيرة.

ومن المقرر أن يخوض إيهاب عبد الرحمن منافساته فى البطولة يوم 21 يوليو الجارى، وفقا لقرعة المنافسات.

وتعرضت بسنت حميدة لإصابة بمزق، جعلها تنافس في دورة البحر المتوسط بالمسكنات، كما أصيب محمد مجدى بقطع في وتر اكيليس، بالإضافة إلى عدم حصول مصطفى الجمل ومصطفى عمرو على التأشيرة.

يذكر أن إيهاب عبد الرحمن حقق فضية دورة ألعاب البجر المتوسط فى رمى الرمح، بينما توجت بسنت حميده بذهبيتى سباقى 100 متر عدو و200 متر عدو فى نفس الدورة.