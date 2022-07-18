شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع مساء اليوم لمناقشة ملفات رياضية وإنشائية والان مع تفاصيل الخبر
ويتطرق المجلس لأمور خاصة بالنشاط الرياضي وإستعدادات النادي للموسم الجديد وتدعيمات الأهلي في هذا القطاع والتى شملت لاعبين ومدربين محليين وأجانب.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد كلّف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بالسفر للمغرب وتمثيل الأهلي فى حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المحدد له 21 يوليو الجاري.
وأعلن الاتحاد الأفريقي القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «كاف» للأفضل في 2022، وينافس الأهلي على لقب أفضل نادٍ، بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 5 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وعلي معلول، وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، وكذلك ينافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدرب.