شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يجتمع مساء اليوم لمناقشة ملفات رياضية وإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إجتماعاً في الخامسة من مساء اليوم ،الأثنين، من أجل مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية والإنشائية داخل القلعة الحمراء.

ويتطرق المجلس لأمور خاصة بالنشاط الرياضي وإستعدادات النادي للموسم الجديد وتدعيمات الأهلي في هذا القطاع والتى شملت لاعبين ومدربين محليين وأجانب.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد كلّف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بالسفر للمغرب وتمثيل الأهلي فى حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المحدد له 21 يوليو الجاري.

وأعلن الاتحاد الأفريقي القائمة النهائية للمرشحين لجوائز «كاف» للأفضل في 2022، وينافس الأهلي على لقب أفضل نادٍ، بينما ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 5 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وعلي معلول، وأليو ديانج ومحمد شريف وبيرسي تاو، وكذلك ينافس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على جائزة أفضل مدرب.