شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الجودو تغادر إلى نيروبى للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الجودو للناشئين إلى كينيا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية للشباب والناشئين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 24 يوليو الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس الإدارة، ويقود الجهاز الفني للمنتخب محمد رشوان ويعاونه كل من السيد أبو ميدان وحاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كل من: مروان سالم – ياسين صبرة – محمد سعيد – فارس شحاتة – عمار أبوهاشم – عبد الرحمن إيهاب – مصطفى زياد - يوسف عمرو - أحمد رسلان - حازم حسام – فاطمة جابر – زينب أحمد – ندى فايز – سجدة موسى – فريدة مجدي – صفا سليمان.