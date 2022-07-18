شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يحيى خالد نجومية بنكهة أوروبية فى صفوف فراعنة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت يومًا بعد يوم يحيى خالد نجم كرة اليد أن للاحتراف فوائد عديدة فى تطوير اللاعب خاصة عندما يكون شعلة مضيئة مع منتخب بلاده وهذا ما يظهر على اللاعب فى كل بطولة سواء دولية أو أفريقية.

ويقدم يحيى خالد أداءً أكثر من رائع مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى ساهم فى وصول الفراعنة إلى النهائى لمواجهة الرأس الأخضر اليوم.

ونجح يحيى خالد فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى المباراة مرتين على التوالى أمام الجزائر فى ربع النهائى ثم تونس فى نصف النهائى .

و تمكن يحيى خالد من ثقل موهبته بالإحتراف فى صفوف فيزبريم المجرى حتى وصل معهم إلى المربع الذهبى فى دورى أبطال أوروبا فى النسخة الأخيرة.

وشهد الاجتماع السنوى لرابطة الجالية المصرية بالمجر مؤخرًا تكريم اللاعب يحيى خالد، لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة اليد المحترف بنادي فيزبريم المجري كونه أحد النماذج المصرية الناجحة بالمجر، حيث يحظي بشعبية وتقدير واسع في مختلف الاوساط المجرية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب يحيى خالد كالتالى: