شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعقد جلسة لتصحيح المسار فى فيوتشر بعد الهزيمة من الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق لتصحيح المسار فى الفترة المقبلة، بعد تلقي 3 هزائم متتالية بالدوري، أمام الطلائع بهدف نظيف، ثم الأهلي برباعية نظيفة، وأخيراً الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وأكد المدير الفني لفيوتشر، أن هدف الفريق لم يتحقق بعد من الموسم الجاري، رغم ضمان التأهل للكونفدرالية، وحصد أول ألقابه بالتتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، مشدداً على أن حسم المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام يعد من أهم أهداف مجلس إدارة فيوتشر في الموسم الأول بالدوري العام.

كما هدد علي ماهر باستبعاد المقصرين من الحسابات الفنية لإيقاف نزيف النقاط، وأغلق الجهاز الفني لفيوتشر صفحة مباراة الإسماعيلي، استعداداً للقاء المقبل أمام البنك الأهلي، والمقرر إقامته السبت المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الدور الأول قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 37 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.