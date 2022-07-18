شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مينفعش ننسى تاريخ على معلول مع الأهلى بعد غلطة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى أحمد شوبير الهجوم الجماهيرى الذى تعرض له التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ما دفع اللاعب لإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "معقولة الناس نسيت على معلول عمل إيه للأهلى، وعشان غلطة فى مباراة نهاجمه بالطريقة دى واللاعب يقرر إغلاق كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى لعدم تحمله هذا الهجوم العنيف".

وأضاف شوبير، "من حقنا ننقد على معلول فنياً، وأنا نفسى انتقدته فى الاستوديو، بسبب تحمله مسئولية هدف بيراميدز الثانى، ولكن الأوفر فى الهجوم شىء غير مقبول تماماً، خاصة أن معلول صنع تاريخاً لا ينسى فى الأهلى وقدم الكثير والكثير لعشاق الرداء الأحمر".

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.