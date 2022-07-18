شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تجميد مستحقات نجوم الأهلى بعد الخسارة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لم يستقر على تجميد مستحقات لاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى محتاج وقفة كلام مفيهوش شك، خاصة بعد النتائج السلبية فى الدور الثانى من الدوري، لكن فرقة الأهلى كانت إجازة أمبارح وعرفت بحكم أن ابنى بيلعب فى الأهلى فشوفته إجازة".

وأضاف شوبير، "سمعت بعض الناس بتقول إن الخطيب قعد مع لاعيبة الأهلى إمبارح وقرر تجميد مستحقاتهم المادية بعد الخسارة من بيراميدز، والكلام ده لم يحدث، الفريق سيعود لتدريباته اليوم بشكل عادى ويستعد للزمالك بدون أى جديد سوى زيادة فرص ظهور محمد هانى مع الفريق فى القمة بعد اقتراب تعافيه من الإصابة".

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.