الامارات | سيارته شوهدت في موقف النادي.. رونالدو يعلق بكلمة واحدة على عودته إلى لشبونة !

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارته شوهدت في موقف النادي.. رونالدو يعلق بكلمة واحدة على عودته إلى لشبونة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تقرير تم تداوله بشأن عودته إلى صفوف سبورتينغ لشبونة.

وكان التقرير ذكر أن سيارة كريستيانو رونالدو ظهرت في ساحة انتظار السيارات خارج ملعب خوسيه ألفالادي، في البرتغال وهو الخاص بنادي سبورتينغ لشبونة خلال الساعات القليلة الماضية.

واستخدم رونالدو حسابه على "إنستغرام" للرد على الحساب الرسمي لقناة Sport tv البرتغالية، والتي تداولت نبأ عودته لسبورتينغ لشبونة وعلق بكلمة واحدة: "كذب".

وكان النجم البرتغالي أبدى رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، بسبب طموحه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم القادم، نظرا لغياب الشياطين الحمر عن البطولة القارية الأكبر في أوروبا وتأهله إلى الدوري الأوروبي لاحتلاله المركز السادس في ترتيب جدول البريميرليغ.

ولعب صاروخ ماديرا 38 مباراة بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل خلالها 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رونالدو (36 عاما) انضم إلى صفوف البراعم في نادي سبورتنغ لشبونة عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018 قبل أن يعود مجددا إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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