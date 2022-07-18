4 دول تتنافس على احتضان كأس آسيا 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الإثنين) عن قائمة الدول التي تقدمت بطلبات حتى الآن لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023.



وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخبا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام المقبل، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب رغبتها في التخلص بشكل تام من فيروس كورونا.

وتم فتح باب الترشح مجددا لاستضافة كأس آسيا في 31 مايو/ أيار الماضي، وحدد الاتحاد القاري مهلة حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل لاستقبال الرغبات، قبل أن يمددها حتى 15 يوليو/ تموز الحالي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي (الإثنين) أنه استقبل طلبات من قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا تبدي فيها اهتمامها باستضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين.

وأوضح الاتحاد أن الموعد النهائي لاستقبال طلبات التنظيم سيكون يوم 31 أغسطس/ آب المقبل، بينما سيتم الإعلان عن الدولة الفائزة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول عن طريق اللجنة التنفيذية.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وسبق لها استضافة كأس آسيا في 1988 و2011، بينما أحرزت لقب النسخة الأخيرة 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات.