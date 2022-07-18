شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع عقوبات مالية جديدة على لاعبيه بعد هزيمة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الأهلي على توقيع عقوبات جديدة على لاعبي الفريق الأحمر بعد الهزيمة من بيراميدز بثنائية نظيفة السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري، بسبب الأداء الهزيل الذى ظهر عليه اللاعبون وغياب الروح القتالية طوال المباراة، وعدم تمسكهم بالدفاع عن حظوظ فريقهم فى المنافسة على استعادة درع الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة.

وتستعد إدارة الأهلي لخصم جزء جديد من مستحقات اللاعبين، كما حدث بعد الخسارة السابقة من سموحة، وقررت إدارة الكرة بالقلعة الحمراء خصم جزء من مستحقات اللاعبين وتجميد مستحقاتهم المالية حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يدرس الجهاز الفني مضاعفة عقوبة الخصم على كل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز، وشهدت ظهور الأهلي بمستوى سيئ للغاية واستحق بسببه الهزيمة من بيراميدز.