شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف الزمالك قبل موقعة نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز الراحة التي حصل عليها فريق الكرة لمدة 24 ساعة عقب خسارة مباراة بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري، في إستكشاف فريق الزمالك ومشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته في نهائي كأس مصر.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء السبت، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز من أجل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر المصيرية أمام الغريم التقليدي الزمالك والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى.

ويرغب سواريز فى فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفا للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى عن الأهلى في مباراة الزمالك بسبب الإصابة.