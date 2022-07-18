شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى "الجريح" يواجه المصرى فى برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الاتحاد السكندرى، فى التاسعة مساء اليوم الاثنين، فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين، خاصة بعد السقوط المدوى لفريق الاتحاد بخماسية نظيفة أمام سيراميكا فى الجولة الماضية، فى الوقت الذى تعادل المصرى سلبيا مع فاركو فى نفس الجولة.

ويأمل عماد النحاس، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، فى الخروج من الكبوة التى تلقها بعد الهزيمة بخماسية بجانب أزمة أحمد يحيى حارس الفريق الذى أعلن اعتزاله، وطالب لاعبى سيد البلد بضرورة إغلاق صفحة سيراميكا وتحقيق انتصار فى مباراة اليوم لتعويض الجماهير عن السقوط المدوى والتقدم فى جدول الدورى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 28 نقطة، جمعها من 24 مبارة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبل 40 هدفا.

وفى المقابل، أكد حسام حسن، المدير الفنى لنادى المصري، أن الفترة المقبلة لا تحتمل التهاون من جانب اللاعبين، مشيرا إلى أهمية التسلح بالروح والحماس على أرض الملعب، وأن فرصة المشاركة ستتاح فقط للاعبين الذين يقاتلون عليها من أجل مصلحة الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على اللقاء القادم مشدداً على أهمية حصد الثلاث نقاط واستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول مسابقة الدوري العام.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.