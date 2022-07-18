شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر فى نهائى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة اليد نظيره الرأس الأخضر فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية، المقامة على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى التاسعة مساءً.

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب اليد، بقيادة المدير الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على اللاعبين أصحاب الخبرات وعناصر الشباب ومنهم على زين وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ومحمد سند ويحيى خالد وحسن وليد قداح.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29/27 بنصف نهائى البطولة. انتهى الشوط الأول بنتيجة 17/16 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق كل من يحيى خالد وعلى زين فى شوط شهد ندية قوية بين كلا المنتخبين ولكن خبرات الفراعنة حسمت الشوط بفارق هدف.

بينما شهد الشوط الثانى تألقا ملحوظاللاعب عمر الوكيل بكار ومعه يحيى الدرع وسط تركيز الفراعنة للمحافظة على التقدم وتحقيق الفوز.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.