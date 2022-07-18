شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز محمود علاء لتدعيم دفاع الزمالك أمام الأهلي فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز فيريرا المدير الفني للزمالك محمود علاء لتدعيم دفاع الفريق خلال مواجهة الأهلي المقبلة بنهائى كأس مصر، المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، خاصة أن اللاعب عائد من إصابة تمزق فى أوتار الأنكل أدت لغيابه عن المشاركة مع فريقه منذ آخر معسكر للمنتخب الوطني.

وحدد الجهاز الفني للزمالك برنامجا فنيا خاصا لتجهيز محمود علاء من أجل تدعيم دفاع الفريق فى مواجهة المارد الأحمر.

وطلب جوسفالدو فيريرا لاعبي فريقه بطي صفحة الدورى ونسيان أى أحداث فى تلك المسابقة، والتركيز فقط فى مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها مواجهة فى غاية الأهمية ولا بديل عن الفوز وتحقيق بطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدى، وأن الفوز على المارد الأحمر بطولة فى حد ذاتها بغض النظر عن تحقيق لقب الكأس.

كما طلب البروفيسور من لاعبي فريقه ضرورة العمل على إسعاد الجماهير، خاصة أن تلك المباراة سيكون لها عامل نفسي كبير سيساعد الزمالك على تحقيق لقب الدورى، لافتًا إلى أن هزيمة الأهلي وإن كانت فى الكأس ستساهم فى هبوط الروح المعنوية لدى لاعبي المار الأحمر مع ارتفاعها للاعبى الزمالك، ويجعل سلسلة الانتصارات مستمرة حتي نهاية البطولة.