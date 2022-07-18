شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، إجراء تعديلات على تشكيل وخطة لعب الأهلي فى مباراته المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق فى مباراة الفريق الماضية ضد بيراميدز والتى خسرها الأحمر بثنائية نظيفة، من أجل تحسين الأداء، فى ظل عدم التزام اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية، بخلاف غياب الروح عن عدد كبير من اللاعبين.

ويفكر سواريز فى إجراء تعديل على شقين، الأول تغيير بعض الأسماء التى لم تؤد بشكل جيد مثل كريم فؤاد وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف، مع الاعتماد على مجموعة من اللاعبين البدلاء مثل زياد طارق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة أو محمد هاني، حال تأكد جاهزيته الطبية للمشاركة فى نهائي الكأس، أما الشق الثاني فهو تعديل خطة اللعب بما يتناسب مع الأسماء المتاحة للمشاركة فى قمة الزمالك.

ويرى البرتغالي ريكاردو سواريز أنه وفقا للتحليلات التي قام بها مع معاونيه بشأن حالة لاعبي الأهلي، فإن هناك صعوبة فى الفوز بأى بطولة هذا الموسم، ولكن يسعى لحصد البطولات. وقال سواريز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز، "نريد إسعاد جمهور الأهلي ولذلك سنبذل قصارى جهدنا ونعدهم بتقديم كل ما هو جيد أمام الزمالك في نهائي الكأس".

وعبر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، عن حزنه بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بالجولة 25 من عمر الدوري، قائلا، "النتيجة ليست في صالحنا وهو شيء يحزننا ويحزن الجماهير، ولكن نعدهم بالتحسن، والمباراة المقبلة أمام الزمالك نعدكم بتقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف، "بيراميدز كان الافضل واستحق الفوز، وكنا نخسر معظم الالتحامات وهذا بسبب ضغط المباريات، ولا يزال هنا أمل في المنافسة على لقب الدوري"، وتابع: "لا بد أن نحسن الأداء ونهتم باللاعبين الجاهزين، لدينا إصابات كثيرة، وعند عودتهم سيكون هناك منافسة داخلية وتلك المنافسة هي التي ستساهم في خلق حالة من التحسن".

وتابع، "أنا حزين وكذلك اللاعبين، وما يحزنني أكثر هو غياب الأداء، وطبيعي عدم الفوز في كل المواجهات ولكن الأداء مطلوب، وأطمن الجماهير وأطالبهم بالهدوء خاصة أن الطريق ما زال طويلا، وسنرجع نثبت للعالم أننا فريق بطولات".

واختتم سواريز تصريحاته قائلا، "لو قارنا الأهلي في العام الماضي والوقت الحاضر سيتضح أن القوة تراجعت نسبيا، وعلى أن أدافع عن اللاعبين، والموضوع ليس كيف نبدأ ولكن كيف ننتهي، والوقت قليل جدًا حتى أُظهر بصمتي وأوصل للاعبين طريقتي".