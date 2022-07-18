شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصطدم بصحوة إيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فاركو، فى السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين، مع إيسترن كومبانى باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الثلاث نقاط، حيث تعادل فاركو سلبيا مع المصرى البورسعيدى فى الجولة الماضية، فيما حقق إيسترن كومبانى فوزا مهما على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وطالب البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لفريق فاركو، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى المنافسين لتحقيق الفوز وتجميع النقاط والعودة لسكة الانتصارات الغائب عن الفريق خلال المباريات السابقة، وتحقيق نتائج مميزة فيما تبقى من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 31 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبل 16 هدفا.

وفى المقابل، اجتمع علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، باللاعبين، وطالبهم بضرورة غلق صفحة مباراة المقاصة، والعمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة القادمة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة وأكد على صعوبتها.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.