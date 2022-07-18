شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يطالب لاعبيه بالتمسك بأمل التتويج بالدورى ويحذر من خطورة الـ9 مواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز ، من لاعبي فريقه، استغلال حالة ارتفاع المعنويات والروح العالية بعد تحقيق الفوز على الأهلي بثنائية، ومواصلة الزحف نحو مقدمة الدورى، والسعى لتحقيق اللقب، مؤكدًا أن الزمالك أمامه مواجهات صعبة ومن المتوقع تعثره، وكذلك الأهلي، وعلى لاعبي بيراميدز استغلال هذه التعثرات والزحف نحو التتويج باللقب.

وقال تاكيس جونياس، "نستحق الفوز على الأهلي وأبارك للاعبين على النتيجة والأداء، وإذا واصلنا العمل على تطوير فريقنا سنحقق النتائج التي نحتاجها.. أمامنا 9 مباريات في الدوري ولا توجد مباراة سهلة في المسابقة، وعندما لعبنا المباريات بحكام أجانب نتمكن من تقديم الاداء الذي نرغب فيه وقلت فى السابق إن مصر لديها حكام مميزون لكن عندما نخوض المباريات بحكام أجانب تصبح فرص فوزنا كبيرة وخير دليل على ذلك مباراة طلائع الجيش الماضية التي ظلمنا فيها بشكل كبير".

وأضاف، "ليس من العدل تحديد الفرق المشاركة في المسابقات الأفريقية قبل نهاية مسابقة الدوري هذا ليس عدلا بالنسبة لكل الأندية وليس بيراميدز فقط".

وتابع، "انتصارنا على فريق كبير بحجم الأهلي لا يعني اقترابنا من تحقيق لقب الدوري مازال أمامنا 9 مباريات هامة وصعبة فى المسابقة، لا يمكنني تحديد موعد تحقيق بيراميدز للبطولات فأنا مدرب وليس عالم فلك لكن سنعمل بكل جهد لتحقيق الألقاب مع الفريق خلال المرحلة المقبلة".