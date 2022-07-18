شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس دخول الزمالك معسكرا مبكرا استعدادًا للأهلي فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، دخول معسكر مغلق مبكر قبل مواجهة الأهلي بنهائى كأس مصر المحدد لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

ويدرس فيريرا الأمر مع أفراد جهازه المعاون لاتخاذ القرار المناسب، وتحديد إذا كان سيدخل معسكر الإعداد المغلق قبل المباراة بـ48 ساعة أم سيكون معسكرا طبيعيا يبدأ بعد آخر مران للفريق على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب فيريرا من أفراد جهازه المعاون تحضير تسجيلات لمواجهات الأهلي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، خاصة مواجهة بيراميدز الأخيرة، والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وقاد سواريز الأهلي حتي الآن في 4 مواجهات، بتروجت فاز 2-0 والجونة 0/0 وفيوتشر 4/0 وبيراميدز خسر 2/0، ويرغب فيريرا فى مشاهدة ملخصات سريعة لتلك المواجهات.

ويأمل البروفيسور البرتغالي في كشف طريقة لعب سواريز مع الأهلي، خاصة وانه تولي المهمة من فترة قصيرة، ومن الصعب وضوح رؤية تفكيره، الا ان فيريرا يرغب في اكتشاف بعض السطور العريضة التي يعتمد عليها سواريز في طريقته مع المارد الأحمر.